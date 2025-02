Liverpool si muove nove punti liberi mentre Everton Thrash Leicester

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-01 20:30:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il calcio d’inizio delle 15:00 della Premier League di sabato ha prestato servizio drammaticoi leadersi sono recati sulla costa meridionale.ha dato il benvenuto ai rivali di retrocessionea Goodison Park,St James ‘Park ha ospitato una relazione infuocata tra Newcastle e Fulham.Un altro enorme scontro in fondo era sulle carteIpswich ospitava Southampton.E dopo iling 7-0 di Brighton di Nottingham Forest nella prima partita, le aspettative erano alte attraverso il volo in alto dell’Inghilterra. per vedere come si è svolta l’azione questo pomeriggio.Bournemouth 0-2Ottieni Innn !!! pic.twitter.com/6imxnmvx2w–FC (@LFC) 1 febbraio 2025Ilha esteso il vantaggio in cima alla Premier League acon una vittoria per 2-0 su Bournemouth allo stadio Vitality, ponendo fine alla corsa imbattuta di 11 partite dei padroni di casa.