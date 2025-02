Ilnapolista.it - Liverpool, Chiesa nemmeno convocato contro il Bournemouth (e se venisse a Napoli?)

James Pearce, giornalista di The Athletic che segue da vicino le vicende del, ha reso noto poco prima della partita tra i Reds edell’assenza di Federicodai convocati. L’attaccante italiano non erain panchina e, stando alle informazioni, si tratta di una scelta tecnica di Arne Slot.infatti non sembra infortunato, ha pure giocato 90 minuti in Champions Leagueil Psv.E se? Ai tifosi non piace ma ai tifosiLukaku ci piaceva. Se un calciatore non piace ai tifosi, vuol dire che funziona.Pearce su X ha scritto:“Non c’è posto nella squadra delper Federicooggi. Nessun infortunio/malattia. Con gli attaccanti Darwin Nunez e Diogo Jota in panchina,è stato appena escluso dopo aver completato i suoi primi 90 minuti per sette mesiil Psv a metà settimana“.