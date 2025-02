Sololaroma.it - Live Udinese-Venezia streaming gratis: la diretta di serie a è qui

La 23ª giornata diA 2024/25 vede sfidarsiin una partita che potrebbe avere ripercussioni importanti nella corsa alla salvezza. I bianconeri, attualmente all’11° posto con 26 punti, vogliono consolidare la loro posizione a metà classifica. Il, invece, è penultimo con 16 punti, e ha disperato bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di rimanere inA.: una vittoria per guardare in altoLa squadra friulana ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, segnando 25 gol e subendone 34. Il tecnico cercherà di fare affidamento su Lorenzo Lucca, miglior marcatore della squadra con 8 reti, per sfruttare le difficoltà difensive del: ultima chiamata per la salvezzaLa squadra veneta è penultima in classifica e deve invertire la rotta per sperare di mantenere la categoria.