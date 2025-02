Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: tra poco si comincia in Cina

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale della seconda tappa del Campionato del mondo di, ci troviamo a, in. Le fasi finali cominceranno alle 7.30 del mattino: non perdetevi nemmeno una batteria grazie ai nostri aggiornamenti in tempo reale.Cinque gli azzurri chiamati a rappresentare il tricolore in Asia. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha optato per Niccolò Colturi, Matteo Menconi, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin in campo maschile. Versante femminile rappresentato unicamente da Michela Moioli. Azzurri per ben figurare e strappare un piazzamento a podio.Torna protagonista la Coppa del mondo didopo un mese e mezzo di stop. Lo fa con l’importante tappa cinese di, comprensorio sciistico nella provincia di Jilin, noto per aver ospitato nel 2007 i giochi invernali asiatici.