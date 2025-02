Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: scattano i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.15 Loan Bozzolo (FRA) e Julian Leuftner (AUT) i più veloci a tagliare il traguardo e ad accedere in semi.08.13Terza batteria: Loan Bozzolo (FRA), Adam Lambert (AUS), Leon Ulbricht (GER) e Julian Leuftner (AUT).08.12 LORENZO VOLAAA e chiude davanti all’austriaco Haemmerle. Altra discesa superba di Sommariva che sembra in grande spolvero oggi. Sempre in testa in queste fasi finali!08.11 Si prosegue con LORENZO SOMMARIVA, al cancelletto con i francesi Julien Tomas e Quentin Sodogas. Chiude il cerchio l’austriaco Alessandro Haemmerle. ALE’ LORENZO!08.10 Merlin Surget e Lukas Pachner i primi semifinalisti maschili. Passano entrambi per centesimi dopo una bella run, tirata e combattuta.08.08 Prima run che vede protagonisti l’austriaco Lukas Pachner, i francesi Aidan Chollet e Merlin Surget e l’austraico Jakob Dusek.