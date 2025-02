Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: Michela Moioli torna sul podio, 5° Sommariva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.55 I primi tre classificati al maschile: 1) Grondin CAN 2) Haemmerle AUT 3) Surget FRA08.52 Ecco ilfemminile: 1) Bankes GBR 2)ITA 3) Casta FRA08.46 ELIOT GRONDIN GUARDA TUTTI DALL’ALTO e chiude al 1° posto! Arrivo in volata al photofinish tra Alessandro Haemmerle e Merlin Surget, con il primo citato che chiude al secondo posto. Quarto Loan Bozzolo!08.45 Si chiude il programma di oggi con la super finale che vede protagonisti: il transalpino Loan Bozzolo, il canadese Eliot Grondin, l’austriaco Alessandro Haemmerle e il francsese Merlin Surget.BIG FINAL MASCHILE08.43 DA APPLAUSI LORENZOOOO! Chiude al 5° posto una run condotta in maniera esemplare con tanto di sorpasso all’interno a fine tracciato ai danni di Nathan Pare. 6° posto per Lueftner, 7° posto per Pare e 8° Pachner.