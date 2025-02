Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: Michela Moioli e Lorenzo Sommariva in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.26 Errore diche vede evaporare le chance di un posto in finale e chiude ultimo la sua batteria. In finale il francese Merlin e l’austriaco Haemmerle. Un vero peccato perche ora punterà la small final.08.25 Subito: cerca un posto in finale nella run impegnativa contro Alessandro Haemmerle (AUT), Lukas Pachner (AUT) e Surget Merlin (FRA).SEMIFINALI MASCHILI08.23 La francese Lea Casta unica certa del posto in finale dopo una run thriller con triplo super arrivo al photofinish che vede qualificata in finale l’austriaca Pia Zerkhold.08.21 Si delinea il quadro di small final e big final: pronte al cancelletto le australiane Mia Clift e Josie Baff, assieme a loro l’austriaca Pia Zerkhold e la francese Lea Casta.