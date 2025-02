Oasport.it - LIVE Skicross, Veyzonnaz 2025 in DIRETTA: si parte con gli ottavi maschili, attesa per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Jay in testa davanti ad Howden al primo intermedio12.39 Partiti! Inizia il secondo ottavo di finale.12.38 Questa la seconda batteria:– Romain Detraz (SUI)– Reece Howden (CAN)– Johannes Aujesky (AUT)– Alexis Jay (FRA)12.38 Gara sempre in controllo per il leader della classifica generale. Il tedesco ha preso subito la testa, costruendosi un tesoretto sugli avversari e gestendo fino alla fine.12.37 Wilmsmann vince la batteria davanti al connazionale Tim Hronek.12.36 Al secondo intermedio i due tedeschi sono in testa. Wilmsmann ha fatto il vuoto12.36 Partiti!12.35 Pronti al cancelletto dinza gli atleti della prima batteria12.33 Questo il tabellone femminile che scatterà dai quarti di finale:Quarterfinal – Heat 1– Marielle Thompson (CAN)– Jade Grillet Aubert (FRA)– Mylene Ballet Baz (FRA)– Linnea Mobaerg (SWE)Quarterfinal – Heat 2– Fanny Smith (SUI)– Courtney Hoffos (CAN)– Natalie Schaer (SUI)– Anouck Errard (FRA)Quarterfinal – Heat 3– India Sherret (CAN)– Jole Galli (ITA)– Uma Kruse Een (SWE)– Isabelle Zippert (SUI)Quarterfinal – Heat 4– Daniela Maier (GER)– Marielle Berger Sabbatel (FRA)– Anna Dietrich (SUI)– Abby Mcewen (CAN)12.