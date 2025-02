Oasport.it - LIVE Skicross, Veyzonnaz 2025 in DIRETTA: eccezionale Deromedis, vittoria e grande prova di forza!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 Termina qui latestuale della gara 1 didi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.14.08grazie a questaha avvicinato la prima posizione in classifica di Wilmsmann. L’azzurro ha un distacco di soli 10 punti e domani potrà tentare il sorpasso al tedesco.14.06 Nella gara femminile laè andata a Mairelle Thompson, che si è imposta davanti a Daniela Maier ed India Sherret. Sesta posizione per Jole Galli.14.04ottiene la quartadella propria carriera, la seconda di questa stagione. L’azzurro ha dominato semifinale e finale dimostrando anche unaintelligenza tattica e lettura della gara.