Oasport.it - LIVE Skicross, Veyzonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis risponde a Wilmsmann negli ottavi, Galli avanza in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12 Vittoria mai in discussione per Maier cheindove troverà Sherret e. Seconda posizione per Berger Sabbatel.13.12 Maier in testa dopo il secondo intermedio davanti a Berger Sabbatel. Attardate le altre due atlete.13.11 Partite!13.11 Queste le protagoniste dell’ultimo quarto di finale:Daniela Maier (GER)Marielle Berger Sabbatel (FRA)Anna Dietrich (SUI)Abby Mcewen (CAN)13.10 Sherret vince la batteria davanti a. L’azzurra è in.13.09 Pasticciano Een e Zippert.e Sherret fanno il vuoto e possono gestire.13.09 Nel cambio di traiettoriasupera Zippert ed Een e si porta in seconda posizione.13.08 Partite! Ottimo spunto di Sherret che esce in testa dalla vasca.13.08 Si avvicina il momento di Jole