LIVE Skicross, Veyzonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis prova ad arginare l'indemoniato Wilmsmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della gara di, ottava tappa della Coppa del Mondo di2024/. Italia che parte con grandi ambizioni nell’appuntamento elvetico: Jole Galli e Simonesono in un grande periodo di forma e proveranno ad ottenere un altro risultato importante dopo quelli raggiunti a Reiteralm.arriva a questo appuntamento in piena lotta per la sfera di cristallo. L’azzurro al momento occupa la seconda posizione con 70 punti di ritardo da Florian. Nelle qualificazioni di giovedì il tedesco ha ottenuto il miglior tempo davanti ad Adam Kappacher e Melvin Tchiknavorian; sesta posizione percon un disacco di 32 centesimi dalla testa. L’azzurro è così capitato nella metà di tabellone opposta a quella del tedesco.