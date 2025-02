Oasport.it - LIVE Skicross, Veyzonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis in finale!! L’azzurro domina la semi e guadagna su Wilmsmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Sorpasso di Thompson che prima dell’ultima curva passa in testa davanti a Maier.13.47 Maier in testa al primo intermedio davanti a Thompson, Sherret ed Hoffos.13.46 Partite!! All’uscita della vasca in prima posizione c’è Maier davanti a Thompson.13.45 È il momento della big final. Queste le atlete che si contendono la vittoria:Marielle Thompson (CAN)Daniela Maier (GER)India Sherret (CAN)Courtney Hoffos (CAN)13.44 Jole Galli ottiene una sesta posizione come fatto in gara 2 a Reiteralm, ultimo appuntamento prima di quello odierno.13.44 Vittoria per Berger Sabbatel davanti a Galli, Smith e Mobaerg.13.43 Al secondo intermedio Berger Sabbatael ha 18 centesimi su Galli. Lontane Mobaerg e Smith.13.43 Partite! Brutta partenza di Smith che è ultima, seconda Galli all’uscita dalla vasca.