Oasport.it - LIVE Skicross, Veyzonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis e Wilmsmann in semifinale, Galli in small final

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 È il momento della primamaschile. Questa la start list:Florian(GER)David Mobaerg (SWE)Reece Howden (CAN)Youri Duplessis Kergomard (FRA)13.33 Queste le duei:Fanny Smith (SUI)Jole(ITA)Marielle Berger Sabbatel (FRA)Linnea Mobaerg (SWE)BigMarielle Thompson (CAN)Daniela Maier (GER)India Sherret (CAN)Courtney Hoffos (CAN)13.32 Maier ha vinto il photo finish con Berger Sabbatel. La tedesca si è salvata con un colpo di reni ed avanza nella Big.13.31 Vittoria per Sherret, arrivo al photo finish tra Berger Sabbatel e Maier.si è rialzata nele e chiude lontana.13.30 Al secondo intermedio Sherret è in testa, Tutte le atlete sono chiuse in 3 decimi.13.30 Maier prova ad allungare,ultima al primo intermedio.