Oasport.it - LIVE Skicross, Veyzonnaz 2025 in DIRETTA: Deromedis e Wilmsmann in semifinale, attesa per Jole Galli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.27 Queste le protagoniste della primafemminile:Marielle Thompson (CAN)Fanny Smith (SUI)Courtney Hoffos (CAN)Linnea Mobaerg (SWE)13.26 Terminati i quarti di finale maschili. Queste le due semifinali:Semifinal – Heat 1Florian(GER)David Mobaerg (SWE)Reece Howden (CAN)Youri Duplessis Kergomard (FRA)Semifinal – Heat 2Melvin Tchiknavorian (FRA)Simone(ITA)Ryo Sugai (JPN)Kevin Drury (CAN)13.24 Vittoria per dispersione per Sugai. Seconda posizione per Drury che batte Kappacher.13.24 Sugai fa il vuoto, grande bagarre per il secondo posto13.23 Partiti!13.22 Questa la start list dell’ultima batteria:Adam Kappacher (AUT)Tobias Baur (SUI)Ryo Sugai (JPN)Kevin Drury (CAN)13.22 Tchiknavorian ha vinto la batteria davanti a, Raffort e Mahler.