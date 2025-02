Oasport.it - LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: subito una trasferta da brividi a Murrayfield

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la prima giornata del Seitraed. Nella storica cornice deldi Edimburgo gli azzurri di coach Quesada provano a partire con un colpaccio dopo la spavalda edizione della scorsa stagione.Il CT argentino ha scelto di proporre una formazikne che fa del giusto mix tra esperienza e talento, con Capuozzo e Ioane che agiranno sugli esterni. Al centro la scelta è ricaduta su Brex e Menoncello, con in mediana Page-Relo e Paolo Garbisi. Nel pack tra le prime linee spazio a Nicotera tallonatore, affiancato da Fischetti e Ferrari, con Ruzza e Lamb a supportare dalla seconda linea. Terza linea esperta con capitan Lamaro, Negri e Lorenzo Cannone.Ambizioni bellicose quelle dei britannici, che hanno dichiarato di voler puntare addirittura al successo dopo anni difficili.