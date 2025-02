Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 7-0, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: avvio furioso degli scozzesi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8?- Mark di Ioane, che alleggerisce la pressione avversaria trovando la touch a metà campo.8?- Rimessa errata dagli azzurri, che devono scalare rapidamente in difesa.7?- Graham agguanta l’ovale e chiama il mark prima di scagliare il pallone in touch.5?- Non sbaglia Russell.0.4?- Metache scelgono di giocare ed in maniera furiosa vanno in meta con Rory Darge. Che impattouomini di Townsend.3?- Subito azione insistente pericolosissima dei padroni di casa. Arbitro che torna sul vantaggio maturato dal fuorigiocoazzurri. Vediamo su cosa opterà la.1?- Esce il calcio di White. Ruzza si appresa ad effettuare la prima rimessa.1?- Drop di Garbisi. Inizia il Seidell’.PRIMO TEMPO15:15 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo.