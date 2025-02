Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 31-19, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: gli azzurri reggono per 60? prima di capitolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:05 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.17:04 Segnali tuttavia incoraggianti per l’, in difficoltà in avvio, ma cresciuta con il passare dei minuti. Sabato prossimo si torna a Roma per la sfida al Galles.17:03 Davvero un peccato. Fino al 60? la squadra di Quesada sembrava aver maturato le possibilità anche per ribaltare l’incontro, ma la carica degli scozzesi una volta ritrovato il bandolo della matassa ha prodotto le due mete di uno scatenato Jones, eletto MVP dell’incontro. Per l’benissimo un infallibile Allan, ed ottime le prestazioni di Brex, Nicotera e Fischetti.FINE PARTITA:311981?- Altra gran difesa dei padroni di casa.