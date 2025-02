Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 14-3, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: il calcio di Allan sblocca gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21?-! Ben seguito ildal nostro Tommy.143.20?- Fuorigioco di Gray.che sceglie di provare are il punteggio. Mossa più che altro psicologica.19?- In avanti scozzese. Si ripartirà dalla mischia con introduzionena.17?- Finalmente una difesa solidissima degli uomini di Quesada, che recuperano palla con Brex e tornano nella metà campo avversaria.16?- Tenuto di Menoncello, che trattiene l’ovale vedendosi ingabbiato. Turnover, che si riversa nuovamente nella metà campona.15?- Regolare recupero palla dei padroni di casa, che sventano la minaccia. Touch per l’a metà campo.13?- Ottimo movimento di Menoncello, che piazza un buon break mancando però l’offload per Brex. C’è però un in avanti scozzese e l’ripartirà dalla mischia sui 22 metri avversari.