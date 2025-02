Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Cogne 2025 in DIRETTA: Valnes e Dahlqvist vincitori, Ganz fuori in semifinale. Azzurri out nei quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 Si chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!14.48 Così classificati gli italiani in modo definitivo: 13° Gabrielli, 14° Pellegrino, 26° Hellweger e 27° Mocellini.14.46 Ecco la premiazione in corso a, dove si sta per chiudere la giornata.14.43 Classifica della finale maschile:1 1Erik NOR 2:37.602 7 EVENSEN Ansgar NOR 2:38.32 +0.723 19 NORTHUG Even NOR 2:38.79 +1.194 25 JOUVE Richard FRA 2:41.99 +4.395 9 CHANAVAT Lucas FRA 2:42.21 +4.616 2 ANGER Edvin SWE 2:42.60 +5.0014.42 Quarto posto per Chanavat e quinto per Jouve, sesto infine Anger.14.41 ERIKNON PERDONA! Recupera e batte Evensen e Northug in 2’37?6! 2’38?3 per il secondo, 2’38?8 per il terzo, è tripletta norvegese anche quest’oggi!14.