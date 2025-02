Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Cogne 2025 in DIRETTA: tra poco Ganz in semifinale tra le donne, uomini tutti fuori ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.57 A questo punto è tempo di trasferirci di nuovo al femminile, dove le semifinali proporranno anche la presenza di Caterinanella seconda di esse.13.56 Lotta furiosa a quattro nel finale, passano Cerny e Chappaz, un Gabrielli veramente molto molto bravo è costretto a salutare in 2’43?6 pur se terzo. Spettacolare la fase conclusiva del francese.13.55 Prova a farsi vedere sulla salita Gabrielli mentre dietro in diversi s’incartano, l’azzurro è secondo dietro a Cerny!13.53 Al via l’ultimo quarto di finale: Italia che spera in un Gabrielli che è stato il migliore degli azzurri in qualificazione.13.52 E adesso l’ultima possibilità l’Italia ce l’ha con Giacomo Gabrielli, almeno in campo maschile.13.52 Nuovi tempi di ripescaggio: 2’40?51 Grahn (che Jouve è riuscito a superare), 2’40?97 Schoonmaker.