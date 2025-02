Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Cogne 2025 in DIRETTA: Pellegrino spera nel ripescaggio, ora Hellweger e Gabrielli. Ganz in semifinale, eliminata Cassol

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Ecco ora il quarto quarto con Michaelche sfida in particolare Jouve e Schoonmaker.13.46 2’43?65 il tempo di, è primo ripescato in questo momento con due batterie da disputare.13.45 Skoglund davanti a Chanavat, eper adesso è primo ripescato con 2’43?6 nonostante delle incertezze e un rischio sull’ultima salitella prima del rettilineo!13.44 Fasi incertissime,cambia molti binari, ma può ancora farcela!13.43 Ci si mette anche Skoglund, che con Chanavat spinge sulla salita.va proprio a seguire il francese.13.42 Partito il terzo quarto di finale con Federico!13.40 Terza batteria stellare: oltre aci sono Chanavat, Grond, Riebli e Taugboel.13.40 Sia Ogden che Moser vanno avanti per i ripescaggi: 2’43?83 per l’americano, 2’43?85 per l’austriaco.