Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Cogne 2025 in DIRETTA: Pellegrino a caccia della finale in casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladellea tecnica classica di, valida per la Coppa del Mondo di sci di2024-.Dopo le teamdi ieri, a forti tinte nordiche come di (sostanziale) consueto, si entra nella serie delle competizioni individuali, con un contingente italiano veramente ampio per l’occasione (ed essendo innon potrebbe essere altrimenti).In particolare, in campo maschile senza Klaebo si aprono occasioni per molti. Azzurri che schierano, in ordine alfabetico per nome, Alessandro Chiocchetti, Davide Graz, Elia Barp, Federico, Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò, Michael Hellweger, Mikael Abram, Simone Daprà, Simone Mocellini. Nei fatti, saranno, Mocellini, Barp e Hellweger quelli da tenere più d’occhio.