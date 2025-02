Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Cogne 2025 in DIRETTA: Ganz out in semifinale, uomini tutti fuori ai quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19 Inizia la seconda.14.18 Così la seconda: Vike Chappaz Cerny Chanavat Jouve Grahn.14.17 Alla fine la spunta Evensen in 2’39?97. Tempi di ripescaggio: Anger 2’39?99, Northug 2’40?67.14.16 Valnes alla fine recupera e vince la batteria in 2’39?8, fotofinish Evensen-Anger con Northug alle loro spalle.14.14 Prova a prendere qualche metro Evensen, tra chi è in difficoltà c’è Northug sulla salita.14.13 Al via la prima!14.12 Ora ci occupiamo delle semifinali maschili. La prima: Valnes Evensen Skoglund Anger Northug Schoonmaker.14.11 Rydzek riesce a beffare Weber, la tedesca va in finale con 3’05?8, per Lotta Udnes Weng 3’05?62.14.10 Stenseth e Faehndrich se la vedono tra loro, in sostanza, per la prima e la seconda posizione con finale automatica.