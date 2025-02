Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch in DIRETTA: non si parte prima delle 12.30, cancellazione sempre più possibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA11.48 Viene comunicato che una nuova direzione verrà presa in merito alle 12.30. Ladella gara si fapiù concreta.11.47 Niente da fare. La direzione gara vira su un ulteriore rinvio: la nebbia è ancora fitta e non può garantire unain sicurezza.11.45 Un quarto d’ora all’orario indicato per lanza.11.35 Alle 12.00 dovrebbe iniziare la, con Florian Schieder che aprirebbe le danze.11.28 Lanza del primo apripista è prevista per le 11.50.11.25 Come non detto.nza rinviata, si fa concreta la possibilità che la gara venga cancellata.11.22 Anche oggi è prevista nebbia nella località bavarese. Al momento non giungono informazioni su rinvii e cancellazioni, perciò si dovrebbe partire.