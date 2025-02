Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Spezia: la diretta testuale del match

di, 17esima gara del campionato2: gli azzurrini ricevono la visita della compagine ligure.Squadre in campo per il riscaldamento di rito. Calcio d’inizio in programma alle ore 12., squadre in campo per il riscaldamento – spazioDi seguito le formazioni ufficiali del: Turi; Colella, Garofalo, Cimmaruta, Gambardella, Esposito, Ballabile, De Chiara, Popovic, Borriello, Raggioli.: Leonardo; Nicolai, Baldetti, Garzia, Bertoncini, Piras, Di Giorgio, Lorenzelli, Fontanarosa, Franchetti Rosada, Ferrazza.Gentili lettori e lettrici di Spaziobentrovati e benvenuti alladi2. Il secondo appuntamento casalingo del nuovo anno vedrà gli azzurrini affrontare un’ottima formazione, che fa della solidità difensiva una delle migliori doti.