Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: tra poco Guignard/Fabbri per l’oro! Una posizione recuperata da Manni/Roethlisberger

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO MASCHILE DIARTISTICO DALLE 17.0014.17: Ora sul ghiaccio una coppia spagnola, composta da Olivia Smart, nata a Sheffield, 28 anni, e residente tra Barcellona e Montreal e Tim Dieck, nato a Dortmund in Germania e residente a Montreal, 28 anni, settimi dopo il programma corto. Si allenano agli ordini di Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer. Lei assieme ad Adrian Diaz è stata ottava ai Giochi di Pechino e lui 21mo assieme a Mueller per la Germania, lo scorso anno sono stati 19mi al Mondiale in Canada al debutto in un grande evento assieme. La musica. Resurrection (Dune soundtrack) di Hans Zimmer, Seduction (Dune soundtrack) di Hans Zimmer, House Atreides (Dune soundtrack) di Hans Zimmer, A Time of Quiet Between the Storms (Dune soundtrack) di Hans Zimmer, Trailer 3 Music Dune Part Two (Dune soundtrack) di Hans Zimmer, The Feeling Begins di Peter Gabriel.