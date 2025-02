Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: prestazione solida di Manni/Roethlisberger, attesa per Guignard/Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO MASCHILE DIARTISTICO DALLE 17.0013.02: Sul ghiaccio ora gli ungheresi Mariia Ignateva / Danijil Leonyidovics Szemko. 21 anni lei, di Ekaterinburg in Russia, 24 anni lui di Odessa in Ucraina, 14mi dopo la rhythm dance. Sono allenati da Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola, Lukas Csölley. Nel 2022 hanno conquistato un 18mo posto aglidi Tallinn, sono stati 22mi ai Mondiali di Montpellier. Nel 2023 sono stati decimi all’Europeo e 20mi al Mondiale, nel 2024 sono stati 25mi aglie 24mi al Mondiale. Musica. The Joker and The Queen di Ed Sheeran. Il personal best nel punteggio totale è 174.95 ottenuto all’ISU CS Budapest Trophy 2024.13.01: La coppia francese composta da Natacha Lagouge e Arnaud Caffa totalizza nel free program il punteggio di 101.