Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: INFINITI GUIGNARD/FABBRI! Terzo oro continentale per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO MASCHILE DIARTISTICO DALLE 17.0015.21: Si può scomodare la parola: dominio! La coppia italiana è stata superiore nella rhythm dance e anche nella free dance! Precisi ed emozionanti gli italiani, una vittoria di gfrande spessore che lancia gliverso la volata olimpica15.20: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 127.89 DI LIBERO E TOTALE DI 212.12! SPETTACOLARI!15.18: Sono stremati Charlene e Marco, che quasi faticano ad uscire dal ghiaccio. Inizia l’attesa.llo 3 e non 4 per Marco nel twizzle come ieri15.17: UN GRANDE PROGRAMMA QUELLO DI! Il punteggio tecnico è altissimo! Vediamo se cambierà qualcosa!15.17: Tutto perfetto finora, mancano gli ultimi due elementi15.