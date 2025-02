Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri inseguono il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella quarta e ultima giornata di gare dei Campionati2024 diartistico, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale prosegue con la free dance delle coppie di artistico. L’Italia in questa ultima giornata ha la possibilità di rimpinguare il suo bottino di medaglie dopo l’argento conquistato da Conti-Macii nelle coppie di artistico.La coppia azzurra di danza su ghiaccio, Charlénee Marco, ha preso saldamente il comando dopo la rhythm dance, primo segmento della terza giornata dei Campionatididi. Gli esperti atleti della Nazionale italiana hanno offerto una performance di altissimollo, avvicinandosi sempre di più al loro terzocontinentale consecutivo.