Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Rizzo e Memola per la medaglia, Grassl deve risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella quarta e ultima giornata di gare dei Campionati2024 di, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale si chiude con il programma libero maschile. L’Italia in questa ultima giornata ha la possibilità di rimpinguare il suo bottino di medaglie dopo l’argento conquistato da Conti-Macii nelle coppie di.Matteoe Nikolajnel programma corto di giovedì hanno ottenuto un ottimo piazzamento tra i primi cinque, mentre Danielha chiuso al decimo posto. Tuttavia, la competizione resta apertissima. Il miglior risultato per l’Italia è arrivato da Matteo, che ha conquistato la quarta posizione con una prova pulita e solida. La notizia più importante è stata il recupero del quadruplo toeloop, eseguito senza problemi.