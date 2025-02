Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Rizzo e Memola per la medaglia, Grassl deve risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA CON GUIGNARD-FABBRI DALLE 12.0017.47: Tocca ora al lituano Semen Daniliants, nato a Mosca, 18 anni, 19mo dopo il programma corto. E’ allenato a Mosca da Alexander Volkov. E’ al debutto aglied è stato 22mo lo scorso anno al Mondiale in Canada. Si esibisce su Creep (Feat. Tom Ellis). Il personal Best nel punteggio totale è 216.89 ottenuto all’ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 202417.45: Il ceco Georgii Reshtenko totalizza nel programma libero un punteggio di 107.18 per un totale di 175.23 che significa quarto posto17.44: Tanti, troppi errori per il ceco che cercava la grande rimonta con un programma ambizioso che però si è rivelato fuori dalla sua portata. Bene il primo quadruplo, poi mezzo disastro con errori un po’ ovunque17.