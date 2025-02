Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Rizzo e Memola per la medaglia, due errori non fanno decollare Grassl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA CON GUIGNARD-FABBRI DALLE 12.002012: Elementi di elevatissima qualità alternati adpiuttosto grossolani, come quello gravissimo del Lutz finale solo singolo che costerà tanti punti all’estone. Manca anche una combo da punti nella prima parte di gara20.10: Bene la combo Triplo Flip + Triplo Toeloop, difficoltà sul Triplo Axel della combo + Singolo Euler + Triplo Salchow, solo singolo e non Triplo il Lutz20.08: Bene il Quadruplo Loop, Combo non riuscita solo Doppio e non Quadruplo Toeloop + doppio e non Triplo Toeloop, bene il Triplo Axel, bene il Triplo Loop20.06: Si resta in estonia in apertura di ultimo gruppo con Mikhail Selevko, 22 anni di Tallinn, dove si allena (oltre a Irfvine) agli ordini di Irina Kononova, Rafael Arutyunyan, Katerina Kalenda, sesto dopo il programma corto.