Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Memola incanta! Ora Rizzo, Grassl non risale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA CON GUIGNARD-FABBRI DALLE 12.0020.41: L’azzurro Nikolajtotalizza nel programma libero un punteggio di 177.69 per un totale di 262.61, è secondo alle spalle di Britschgi. da rivedere.20.19: CHE PROGRAMMA DI NOKOLAJ! Applaude tutta l’Arena di Tallinn che ha battuto le mani per tutta l’esibizione. Nessun errore grave, attendiamo le eventuali revisioni ma il giovane azzurro ha disputato davvero una grande gara! Per il momento il suo tecnico è più alto di Britschgi20.18: Bene la combinazione Triplo Axel + Singolo Euler + Triplo Salchow, bene la combo Triplo Lutz + Doppio Axel, bene anche il Triplo Flip20.17: Bene la combo Quadruplo Lutz + Triplo Toeloop, bene il Triplo Axel, bene il Quadruplo Lutz, bene il Triplo Loop20.