Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: MEMOLA, E’ UN PODIO DA FAVOLA! Rizzo nella top 5, Grassl non risale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA CON GUIGNARD-FABBRI DALLE 12.0020.48: Caduta sul Quadruplo Toeloop niente combo con Triplo Toeloop, bene il Quadruplo Salchow, bene il Triplo Flip, step out sul Triplo Axel niente combo con Doppio Axel20.47: Scende sul ghiaccio il campione in carica, il francese Adam Siao Him Fa, 24 venerdì, nato a Bordeaux, vive a Courbevoie e si allena a Nizza, sotto la guida di Cédric Tour e Benoit Richaud, primo dopo il programma corto. E’ stato 12mo agli2019 e 11mo agli2020. Ha chiuso con un buon 14mo posto la prova ai Giochi Olimpici di Pechino ed è stato ottavo ai Mondiali del 2022, poi nel 2023 l’exploit con l’oro di Espoo aglie la delusione del decimo posto ai Mondiali di Saitama dove è arrivato in precarie condizioni atletiche, nel 2024 è stato ancora campione d’Europa e bronzo ai Mondiali in Canada.