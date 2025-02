Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: MEMOLA, E’ UN ARGENTO DA FAVOLA! Rizzo e Grassl nella top 10. L’Italia vince il medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA CON GUIGNARD-FABBRI DALLE 12.0020.57: Per l’Europeo di Tallinn è tutto, l’appuntamento è a fine marzo per il Mondiale dovecercherà di essere ancora protagonista. Grazie per averci seguito e buona serata!20.56:per il secondo anno consecutivoildell’Europeo con un oro e due argenti!20.54: Che gara per Nikolaj! La giovane promessa azzurra ormai non è più una promessa e ora sale sul secondo gradino del podio grazie ad un programma libero di altissimo valore! A 4 punti dall’oro che va allo svizzero Lucas Britschgi che ha recuperato addirittura dall’ottavo posto! Quarto Egadze e quintoche ha perso una posizione rispetto al corto. Ottavo posto perche ha recuperato solo due posizioni rispetto al corto!20.