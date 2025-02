Oasport.it - LIVE Milano-Talmassons, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le friulane sognano il colpaccio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno! Benvenute e benvenuti allatestuale del match tra, 21esima giornata del campionato di Serie A1. Meneghine per rimanere a stretto contatto con Scandicci,a caccia dell’impresa per lasciare l’ultimo posto in campionato. Semaforo verde alle 20.30!culla il sogno di strappare punti utili per la corsa salvezza. Non sarà facile per le giocatrici allenate da Leonardo Barbieri. Lehanno però ritrovato una vittoria che mancava da un mese e mezzo e, dopo aver steso Pinerolo 3-0 nell’ultimo turno, confidano di mantenere accesa la fiammella della speranza., al momento ultima forza del campionato a pari punti con Roma (13), dovrà capitalizzare le brevi pause di riflessione checoncede con buona frequenza durante il corso della gara, come accaduto nel recupero infrasettimanale contro Pinerolo.