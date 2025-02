Oasport.it - LIVE Milano-Talmassons, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 15-12 avvio di gara su ritmi bassi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-14 Battezzata fuori la battuta di Egonu.18-13 Pulisce a rete Pietrini su ricezione abbondante di Strantzali.17-13 Tira forte Egonu con la diagonale detonante al centro con Botezat in ritardo a muro.16-13 Delizioso anche il pallonetto di Pamio da posto 4.16-12 Pallonetto morbido di Egonu che cade nel primo metro di campo.15-12 Out la diagonale mancina di Pamio. Chiesto il videocheck. Nessun tocco a muro.14-12 Corta la palla di Kocic in servizio. Ritmo che stenta a decollare.13-12 Anticipa il salto Kocic che completa il primo tempo vincente.13-11 In rete la battuta di Strantzali.12-11 Tocca l’asta il servizio di Orro.12-10 Diagonale profonda Egonu dopo un lungo rally.11-10 Grande trovata di Strantzali che appoggia palla alle spalle del muto.