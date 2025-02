Oasport.it - LIVE Milano-Talmassons 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: risultato netto e rotondo, ragazze di Lavarini dominanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 ACE in chiusura di partita di Kurtagic.conquista l’ottava vittoria consecutiva e sale momentaneamente al secondo posto.24-10 Mani out Pietrini.23-10 Muro di Kocic sulla manata di Smrek.23-9 Kurtagic a segno col primo tempo. Buona intesa con Konstantinidou.22-9 Diagonale verso posto 6 di Pietrini!21-9 SMREK! Utilizza tutti i suoi 207 cm ed esplode la diagonale staccata da rete.20-9 Parallela profonda abbondantemente in campo di Smrek.19-9 Pietrini! Squillo in parallela dopo una difesa perfetta di Sylla.18-9 A tutto braccio la soluzione di Smrek.17-9 Vicina al punto in difesa Smrek che stava trovando il campo sulla difesa della soluzione di Storck.17-8 Fuori la battuta di Smrek.TIME OUT17-7 SYLLA! Accelera il colpo e passa con la diagonale da posto 4 su assist al bacio di Konstantinidou.