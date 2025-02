Oasport.it - LIVE Milano-Talmassons 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: scatta il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Sylla! Colpo mancino in allungo.0-1 Manata in diagonale di Pamio da posto 4.SET1-0 Dosa il colpo Egonu da posto 2, tutto originato dal salvataggio al bacio di Gelin sul pallonetto di Storck. 24-19 MUROO Sylla che cala la serranda sull’attacco di Storck.23-19 Mani out Kocic che trova le mani della connazionale Kurtagic. Non mollano le friulane.23-18 Murone di Kurtagic sulla soluzione di Strantzali da posto 4.22-18 Contro le mani di Strantzali l’attacco di Egonu.TIME OUT21-18 Non trova le mani avversarie Sylla, out la parallela dell’azzurra.21-17 A tutto braccio l’attacco di Storck verso posto 6.21-16 Super pipe di Pamio.21-15 Seconda a segno di Orro. Quarto punto per Orro.20-15 Angola il colpo Botezat che trova il campo.