Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2025 in DIRETTA: Van Empel e Brand si giocano la vittoria, Casasola settima

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45si riporta in testa, ormai si è perso il conto di quante volte le due si sono scambiate di posizione.15.44SESTA! Sorpasso su Alvarado, ora la friulana ha nel mirino Vas, davanti di circa mezzo minuto.15.43 Ora Vanprova a guadagnare qualche metro di margine, si difendenei rettilinei.15.43a 1’22” dalle due battistrada: l’azzurra ha ripreso Alvarado.15.41 ANCORA BAGARRE AL COMANDO! Il quarto giro si chiude cone Vanattaccate in testa alla gara. Pieterse paga 15?.15.39 Nel frattempo Pieterse si è definitivamente staccata: la neerlandese paga 25? dalle due connazionali.è sempre, staccata però di 1’31” dalla testa.15.37 SORPASSO E CONTROSORPASSO IN TESTA!e Vanstanno offrendo spettacolo: adesso la vincitrice uscente della Coppa del Mondo prova a guadagnare qualche secondo sulla rivale.