Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2025 in DIRETTA: si parte alle 15.00

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 I Paesi Bassi proveranno a monopolizzare il podio. La formazione neerlandese infatti può contare su Lucinda Brand, la vincitrice uscente della Coppa del Mondo, e Fem Van Empel, la campionessa del mondo in carica. Le Orange presentano al via anche Ceylin del Carmen Alvarado, Inge Van der Heijden e Puck Pieterse, atlete capaci di piazzare una zampata sul podio. Il pericolo maggiore per la corazzata neerlandese è costituito dall’ungherese Blanka Vas.14.45 La kermesse iridata dedicata agli specialisti del fango entra nel suo momento clou, quello dedicatoprove élite individuali. Quest’oggi sicon la competizione femminile, domani invece andrà in scena la prova maschile.14.40 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alladella prova élite femminile valevole per i Campionatidiin corso a Lievin (Francia).