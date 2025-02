Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2025 in DIRETTA: le neerlandesi fanno paura, Casasola lotta per la top-10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 SORPASSO E CONTROSORPASSO IN TESTA! Brand e Van Empel stanno offrendo spettacolo: adesso la vincitrice uscente della Coppa del Mondo prova a guadagnare qualche secondo sulla rivale.15.35 Van Empel e Brand rimangono saldamente al comando, Pieterse prova a rimanere in scia alle due battistrada.15.34 Pieterse tenta di riportarsi sulle prime due. 5? il distacco dalla coppia al comando della gara.15.33 Ottimo giro di, la migliore sul tracciato se escludiamo le due di testa. L’azzurra paga 1’11” dalla testa, la sesta posizione di Alvarado dista solo 10?.15.32 Termina il terzo giro. Brand e Van Empel comandano la corsa con un margine di 10? su Pieterse, Vas si trova a 20? dal bronzo.15.31si riporta in settima posizione: l’azzurra ha scalzato Fouquenet e Clauzel.