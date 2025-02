Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2025 in DIRETTA: inizia la gara, Casasola cerca il colpaccio da podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08 Problemi per, la friulana perde un paio di posizioni. Pieterse prende il comando della.15.07 Continua a comandare la competizione Fouquenet, alle sue spalle troviamo Pieterse, Van Empel e Vas.15.06 Grande avvio per la transalpina Foquenet,è presente nelle prime dieci posizioni.15.05 SI PARTE!15.04 Pochi istanti al via della.15.03 Pronte le ragazze, già schierate lungo la linea di partenza.15.00 Si stanno preparando le atlete in vista del via della competizione.14.57 Condizioni meteo soleggianti quelle che troveranno le atlete. Ciò però non è necessariamente un bene: il fango infatti con temperature tutto sommato miti può sciogliersi, trasformandosi in vero e proprio pantano.14.55 L’Italia può pensare di poter dire qualcosa quest’oggi.