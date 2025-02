Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2025 in DIRETTA: Fem Van Empel cala il tris, Brand battuta nel finale. Casasola ottima sesta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Fem Vanha rischiato seriamente di cedere lo scettro iridato alla connazionale Lucinda. La classe 2002 si è dovuta impegnare più del dovuto per difendere il titolo mondiale, conquistato nuovamente grazie a unin cui la miglior esplosività e la maggior freschezza fisica hanno premiato la più giovane delle neerlandesi.è andata a un passo dal vincere il Mondiale che, considerando la stagione disputata in Coppa del Mondo, avrebbe meritato.16.03 Completano la top ten Alvarado, Clauzel, Cant e Fouquenet.16.02 Sara. L’azzurra arriva a 2’11” da Vane per poco più di 10? non raggiunge Blanka Vas. Quarta Inge Van der Heijden.16.01 Podio completato da Puck Pieterse, tripletta neerlandese completata come da previsione.