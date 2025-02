Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2025 in DIRETTA: Brand tenta l’allungo su Van Empel, Casasola convince

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59 SI PIANTA NELL’ULTIMA CURVA! VANSI INVOLA VERSO IL SUCCESSO!15.58l’attacco nel tratto più tortuoso del tracciato, Vanla stringe contro le transenne e impedisce alla rivale di superarla.15.57CONTROSORPASSA VAN! Ma non si fa attendere la reazione della classe 2002!15.56 INCREDIBILE VANLL! Azione senza senso della campionessa in carica, eccezionale nel superare all’esterno in salita con lo slancio giusto la connazionale.però rimane attaccata.15.56 Vansi mette in scia della più esperta connazionale.15.54 Si rifà sotto Van! Nella scalinata la campionessa del mondo in carica recupera tutto il distacco!15.53e Vansono a tutta. La veterana mantiene 5? di vantaggio sulla classe 2002.