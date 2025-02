Ilgiorno.it - Lissone, la Città del mobile si rinnova: oggi piace per vivacità e servizi

(Monza) – Artigianato, design e cultura. Un passato e un presente che si mescolano e si richiamano continuamente. Per molti questa è stata la «del«, dove in tanti hanno comprato l’arredo di casa. Per tanti lo è ancora. Per gli amanti del design resta un punto di riferimento, così come per gli appassionati di pittura e di arte contemporanea, sia nel richiamo a manifestazioni storiche sia in unfatto di mostre e un museo che tengono alta l’attenzione sui nuovi percorsi della ricerca artistica. E’ tutto questo, da qualche anno secondo centro della provincia per numero di abitanti con i suoi 47mila e passa residenti. La tradizione del legno e dell’arredo resta una presenza importante per l’economia locale, un cordone ombelicale mai reciso con una vocazione che ha fatto tutt’uno con lo sviluppo economico e sociale del territorio, un’identificazione così forte da essere entrata pure nei libri di scrittori come Carlo Emilio Gadda, con la sua «stansa de Lissòn» citata nella raccolta di racconti de «L’Adalgisa«.