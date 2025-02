Iodonna.it - L’Irlanda festeggia Santa Brigida

Leggi su Iodonna.it

Dublino, 31 gen. (askanews) – Il 1 febbraio sid’Irlanda, Brigid in Irlandese, definita “lamatrona d’isola di smeraldo”. Figura molto amata nella storia cristiana e celtica irlandese, è ricordata per il suo lavoro con i poveri e gli emarginati, per la fondazione dell’Abbazia di Kildare, ed è venerata anche come femminista e ambientalista ante litteram. Nata proprio il 1° febbraio 452,è celebrata per la sua straordinaria capacità di compassione, i suoi miracoli e il suo ruolo nella fondazione di monasteri in tutta l’Irlanda. Leggi anche › Oggi è Candelora (o Giorno della Marmotta): l’inverno è finito? I luoghi legati alla nascita dirappresentano ancora oggi un affascinante viaggio nelle antiche tradizioni irlandesi e le celebrazioni della matrona possono essere anche l’occasione per scoprire un volto meno noto dell’Irlanda.