L'ipotesi sull'incidente in cui è morta Jennifer Alcani: gli inquirenti indagano sull'assunzione di droga da parte del ragazzo alla guida

LECCO – Massimo F. non è più a piede libero. Il 22enne cheva la Bmw serie 1 finita su un muretto in cemento sulla quale viaggiava Jenny, la ragazzina di 13 anni di Leccodopo sei giorni di coma irreversibile, ora è ai domiciliari. A disporre l’arresto, a quattro settimane dall’incidente e tre dmorte della ragazzina, è stato il giudice per le indagini preliminari Salvatore Catalano. Lo ha chiesto il procuratore capo Ezio Domenico Basso in persona. Il legale di fiducia di Massimo, l’avvocato Marco Possenti, sostiene che manchino i presupposti, perché gli stata sospesa la patente e non puòre, ma il gip, dopo aver studiato il caso per alcune ore, ha deciso diversamente. Massimo è accusato di omicidio stradale. Correva a 150 chilometri all’ora. Michele, l’altro amico di 19 anni a bordo, sostiene inoltre che fossero entrambi ubriachi: “Abbiamo bevuto tanto”.