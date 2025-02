Sport.quotidiano.net - L’intervista al biancorosso. Terranuova Traiana, guida Tassi: "Devo fare più gol e assist»

"Dobbiamo risollevare il nostro morale". Leonardonon ha dubbi: quello che è mancato alnelle ultime partite è l’atteggiamento e la fame di chi in serie D desidera rimanerci. Il club di piazza Coralli proverà a riscattarsi già a partire dalla gara di domani, che vedrà l’Ostiamare del neo presidente Daniele De Rossivisita allo stadio Matteini. "Veniamo da due sconfitte brutte. Domenica scorsa abbiamo disputato il primo tempo abbastanza bene, anche se secondo me siamo stati un po’ penalizzati da alcune scelte arbitrali nel prosieguo del match"., classe 2005, ha affermato di essere soddisfatto della sua prima esperienza in serie D e in particolare dello spazio che sta avendo all’interno della rosa, visto che anche nell’ultima di campionato è partito tra gli 11 titolari.