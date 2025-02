Inter-news.it - L’Inter Primavera cade a Torino: brutta prova nell’insieme!

viene sconfitta dalcon il punteggio di 3-0. Decisive le reti di Marco Dalla Vecchia, Sergiu Perciun e Rodrigo Mendes.SCONFITTA MERITATA –è autrice di una prestazione negativa contro ilnella sfida valida per la ventitreesima giornata del Campionato U-20. Mentre nel primo tempo sono i granata a dettare il gioco, mettendo in difficoltà i nerazzurri nel momento in cui decidono di alzare i giri del motore, nel secondo tempo sono i nerazzurri cheno a costruire azioni da gol pericolose, ma non danno mai la sensazione di poter far male agli avversari piemontesi. Così, alle reti di Marco Dalla Vecchia, al 18?, e Sergiu Perciun, al 27?, seguono oltre 60 minuti di gioco privi di quella frizzantezza e dinamicità sperimentate invece in occasione delle sfide di Champions League disputate dai nerazzurri in stagione.